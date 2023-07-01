البنت مشوّهة| قرار عاجل في جريمة كشفت عنها سيدة بـ كوافير بالجيزة

باشرت نيابة العجوزة تحقيقات موسعة في تعذيب صغيرة بعد إبلاغ سيدة عن مشاهدتها لطفلة داخل كوافير شعرها تم حلقه بالكامل ومصابة بحروق وجروح في مختلف أنحاء جسدها.

كشفت تحقيقات النيابة أن والدة الطفلة هي من قامت بتعذيبها وضربها مدعية إنها تقوم بتأديبها بعدما انفصلت عن والد الطفلة وترك لها 5 أبناء من بينهم المجني عليها وهي من تتولى العمل للإنفاق عليهم وتوفير احتياجاتهم، وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تعذيب الطفلة والتعدي عليها بالضرب.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول أقارب الطفلة المجني عليها لتسليمها لمن تسمح درجة قرابته بها سواء جدتها او خالتها.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من إحدى السيدات بمشاهدتها لصغيرة في العقد الأول من عمرها مصابة بعدة إصابات وحروق بجسدها وشعر رأسها تم إزالته بالكامل، وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة فحص البلاغ والتأكد من صحته.

انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة للكوافير محل البلاغ وتبين صحة البلاغ ووجود طفلة تبلغ من العمر ٩ سنوات تدعى كندة مصابة بحروق وكدمات وصلعاء الرأس، التحريات التي قادها العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أسفرت عن أن الطفلة ابنة صاحبة الكوافير وأن الأم هي من قامت بتعذيبها بحجة تأديبها.

ألقت قوة أمنية بقيادة العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث شمال الجيزة القبض على الأم التي اعترفت بارتكاب الواقعة وقالت إنها منفصلة عن زوجها وترك لها ٥ أبناء تولت تربيتهم وكانت تفوم بتسخين ملعقة وكيّ جسد طفلتها بها بحجة تأديبها ومنعها من الشقاوة ثم حلقت شعر رأسها بالكامل.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.