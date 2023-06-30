طليقها أهان كرامتها وعايزة ترجعله.. كواليس إنهاء شاب حياة شقيقته بأوسيم

عايزة ترجع لطليقها بعد ما اهان كرامتها وعمل مشاكل معانا كلنا لما منعتها عاندتني ضربتها لحد ما ماتت في ايدي".. بهذه الكلمات لخص شاب تفاصيل قتل شقيقته بمدينة أوسيم حيث كان ترغب في العودة لعصمة طليقها ما دفع شقيقها للتعدي عليها بالضرب وإنهاء حياتها.

التحريات التي قادها العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة كشفت عن تفاصيل الجريمة حيث تبين تلقي مركز شرطة أوسيم إخطارا من المستشفى بوصول سيدة جثة هامدة مصابة بعدة اصابات في انحاء متفرقة من الجسد، انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة وتبين ان الجثة لسيدة ثلاثينية فارقت الحياة نتيجة وصلة من الضرب المبرح.

وأشارت التحريات إلى أن شقيق المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بعد مشاجرة نشبت بينهما حيث انفصلت المجني عليها عن زوجها منذ فترة و قبل الجريمة بعدة ايام علم شقيقها انها ترغب في العودة اليه رغم الخلافات التي جمعت بينه وبين أسرتها وانها تتواصل معه في الهاتف فعاتبها ومنعها من الاتصال به هاتفيا فنشبت مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة قام خلالها الاخ بالتعدي بالضرب على شقيقته حتى فارقت الحياة.

ألقت مباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.