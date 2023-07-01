بعد 24 ساعة من غرق شاب وفتاة .. النيل يبتلع سما وشقيقها عبد الله في الصف

بعد 24 ساعة من مصرع فتاة وشاب حاول إنقاذها أثناء غرقها في نهر النيل بالصف شهدت المدينة حادثا مأسويا جديدا أمس ثالث يوم العيد بعد العثور على جثتي صغيرة وشقيقها ابتلعتهما مياه النيل أثناء لهوهما بالقرب منه احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

كانت البداية بتلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شخصين في مياه النيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثتين وتبين أنهما لـ"سما محمد عبد المعطي" 13 سنة، شقيقها "عبدالله" 4 سنوات، مقيمين بقرية الودي بدائرة المركز، جري نقلهما إلي ثلاجة مستشفى الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الطفلة المتوفاة

وشهدت مدينة الصف حادث مأسوي ثاني أيام عيد الأضحى، بعدما سقطت فتاة في نهر النيل اثناء تنزهها على شاطئه وعندما حاول شاب إنقاذها غرق معها ما سبب حالة من الحزن الشديد بين أهالي البلدة.

وصرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثتي شاب وفتاة لقيا مصرعيهما غرقا في مياه نهر النيل بالصف، عقب مناظرة جثمانيهما من قبل خبراء الطب الشرعي واجراء الصفة التشريحية لهما، لإعداد تقرير بسبب الوفاة، كما كلفت رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، وكذا سؤال شهود العيان واهلية الشاب والفتاة عن سبب الحادث وملابساته.

وأفادت التحريات بان السبب في غرق الفتاة هو انزلاق قدمها الذي أدى إلى وقعوها في النهر، وهى لا تجيد السباحة، وحينما حاولت الاستنجاد بالمارة، أقدم شاب على محاولة إنقاذها ولكنه لم ينجح في إخراجها من النهر ، فغرقا معًا.

البداية بتلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شخصين في مياه النيل بمنطقة الطلمبات بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثتين وتبين أنهما ل"حازم عبدالحكيم عارف" 22 سنة، و"أرزاق سلمان محمد محمد" 18 سنة، جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة مستشفى الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة للعرض على النيابة للتحقيق.