كلّمت الشرطة وحضروا .. رايحة تعمل شعرها عند الكوافير اكتشفت جريمة بالجيزة

كعادة السيدات ليلة العيد الذهاب إلى الكوافير، وكانت إحدى تلك الزيارات سببا في الكشف عن مأساة الصغيرة "كندة" بعدما لاحظت سيدة رأس الصغيرة وشعرها محلوق "زيرو" علاوة على آثار حروق في جميع أنحاء جسدها وأغلبها ترك علامات مؤلمة.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من احدى السيدات بمشاهدتها لصغيرة في العقد الأول من عمرها مصابة بعدة إصابات وحروق بجسدها وشعر رأسها تم إزالته بالكامل، وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بسرعة فحص البلاغ والتأكد من صحته.

انتقلت قوة امنية برئاسة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة للكوافير محل البلاغ وتبين صحة البلاغ ووجود طفلة تبلغ من العمر ٩ سنوات تدعى كندة مصابة بحروق وكدمات وصلعاء الرأس، التحريات التي قادها العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أسفرت عن أن الطفلة ابنة صاحبة الكوافير وأن الأم هي من قامت بتعذيبها بحجة تأديبها.

ألقت قوة أمنية بقيادة العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث شمال الجيزة القبض على الأم التي اعترفت بارتكاب الواقعة وقالت إنها منفصلة عن زوجها وترك لها ٥ أبناء تولت تربيتهم وكانت تفوم بتسخين ملعقة وكيّ جسد طفلتها بها بحجة تأديبها ومنعها من الشقاوة ثم حلقت شعر رأسها بالكامل.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.