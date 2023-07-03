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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الانتقام الأعمى.. عيد وشقيقه يطعنان صغيرين من عائلة زوجتيهما بالمطرية.. صور

أحد الطفلين المصابين
أحد الطفلين المصابين

لفتت صرخات صغيرين 12 و 13 عاما انتباه المعازيم أثناء مغادرتهم في فرح شعبي بمنطقة المطرية، ليشاهدوهما غارقين في دمائهما على الأرض وقد أصيب كل منهما بطعنات في الصدر، أسرع الأهالي بنقل الطفلين إلى المستشفى لإنقاذهما لحين الكشف عن ملابسات ما تعرضا له.

 

داخل مستشفى المطرية التعليمي دخل بعض الشباب يحملون طفلين قال الأول إنه يدعى إياد سميح 13 عاما، تبين أنه مصاب بطعنة في الجانب الأيسر من الصدر أسفل الذراع اخترقت الرئة وسببت له نزيفا داخليا، والآخر يدعى مصطفى سليمان 12 سنة مصاب بطعنتين بالصدر والكتف اخترقت إحداهما الضلوع، وتم تقديم العلاج اللازم لهما ثم إدخال الطفل المجني عليه الأول لغرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة لإيقاف النزيف بالرئة. 

الطفل المجني عليه 

أحد الطفلين طلب من الأهالي الذين نقلوه إلى المستشفى الاتصال هاتفيا بوالده في الوقت الذي أخطرت نقطة شرطة المستشفى قسم المطرية بوجود طفلين مصابين بطعنات، فور علم والدي الطفلين بما تعرضا له هرعا إلى المستشفى دون معرفة سبب طعنهما واستعانا بالمحامي فهد مرزوق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر.

 

وقال فهد مرزوق المحامي وكيلا عن الطفلين إنهما تعرضا لهجوم من شقيقين قريبين ونسيبين للعائلة بسبب خلافات أسرية وهما محمود. س وشهرته "عيد" وشقيقه هاني.س حيث أن المتهم الأول متزوج من ابنة عم الطفل إياد وشقيقه متزوج من عمة الطفل وبسبب تعاطي الشقيقان للمخدرات وتعديهما بالضرب على زوجتيهما تركت الزوجتان منزليهما وعادت كل منهما لمنزل أسرتها. 

 

فهد مرزوق المحامي 

حاول الزوجان إعادتهما إلا أنهما رفضتا بسبب سوء سلوك وأخلاق الزوجين الشقيقين، وأضاف مرزوق أن الشقيقين منذ شهرين حاولا إخافة زوجتيهما فذهبا لمنزل أسرتيهما بمدينة شبرا الخيمة وأطلقا وابلا من الأعيرة النارية صوب المنزلين لكن دون إصابات، كنوع من التهديد فتدخل بعض العقلاء وكبار العائلتين لاحتواء الأمر وبالتالي لم يتم تحرير محضر بإطلاق النار أملا في إصلاح الأمر بشكل ودي إلا أن الزوجين أصرا على الانتقام من مغادرة زوجتيهما. 

 

وأفادت التحريات الأولية أن الطفلين المجني عليهما توجها لحضور حفل زفاف تلقيا دعوة لحضوره في عزبة الحصن بمنطقة المطرية التي يسكن بها المتهمان وما أن علما أن قريبي زوجتيهما في الزفاف قررا تنفيذ مخططهما بالانتقام فانتظرا بجوار مسجد في شارع الغروب وما أن شاهدا خروج الطفلين من "الفرح" أحاطا بهما وأخرج كل منهما سلاح أبيض وسددا طعنات للطفلين وتركاهما غارقين في دمائهما وفرا هاربين. 

 

المتهمان 

نجحت مباحث المطرية في إلقاء القبض على أحد الشقيقين المتهمين مختبئا في منزل جيرانه بينما تتم مطاردة المتهم الآخر، وأدلى والدا الطفلين المجني عليهما بأقوالهما في النيابة واتهما نسيبيهما بارتكاب الواقعة انتقاما من زوجتيهما لتركهما المنزل وقررت النيابة حبس المتهم المضبوط 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في القتل وأمرت بضبط وإحضار شقيقه. 

مباحث المطرية مأساة في فرح المطرية فرح شعبي خلافات اسرية زوجتيهما

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