رئيس «مياه الفيوم» يتفقد مشروع الصرف الصحي في قرية سرسنا

تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مشروع الصرف الصحي المنفذ ف قرية سرسنا، بمركز طامية، يرافقه الدكتور إسلام هلالي عبد العزيز، والدكتور محمد أبو زيد ممثلي مركز البحوث والدراسات الهندسية بكلية الهندسة - جامعة الفيوم استشاري المشروع، المهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات، المهندسة ناهد سمير علي والمهندسة دعاء محمود، من جهاز الإشراف على المشروع.

وأوضح النجار، أن المشروع يتكون من محطة رفع بطاقة تصميمية 936 متر مكعب/ ساعة، وشبكة انحدار بطول حوالى 18 كم، خط طرد بطول 5 كم، وسيتم من خلاله خدمة قرية سرسنا وتوابعها أبو طالب ، كفر عميرة ، والحطى، بإجمالي تكلفة 65 مليون جنيه.

ووجه رئيس الشركة، بسرعة نهو الأعمال، وتذليل كل المعوقات والصعوبات التي تواجه المشروع، والتنسيق مع الجهات المحلية؛ لسرعة دخول المشروع إلى الخدمة، مشددا على ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنه للعمال والمواطنين .

جدير بالذكر أن قرية سرسنا تعد من القرى التي يرتفع بها منسوب المياه الجوفية، وحدث توقف للمشروع في عام 2011، لعدم توافر الاعتمادات المالية، وقد تم توفير التمويل اللازم للمشروع واستئناف العمل في 2022 ومتوقع الانتهاء منه خلال العام الجاري.

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