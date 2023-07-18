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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم: استمرار فعاليات مشروع التنور المجتمعي واجتماع المنسقين

نائب رئيس جامعة الفيوم
نائب رئيس جامعة الفيوم اثناء اللقاء

 

عٌقد الإجتماع الدورى لمنسقي مشروع التنور المجتمعي برئاسة عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف أ.د آمال ربيع، مدير المشروع، وبحضور ممثل فرع هيئة تعليم الكبار بالفيوم ومنسقي المشروع بكليات التربية والزراعة والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية ودار العلوم والألسن  والآداب و التربية للطفولة المبكرة والآثار.

 

استهل الدكتور عاصم العيسوي الاجتماع بتهنئة الحضور بما حققته جامعة الفيوم من إنجازات حيث وصل عدد المتحررين من الأمية 17074 من أبناء محافظة الفيوم  وتمت مناقشة العديد من الموضوعات منها خطة امتحان دورة يوليو موزعة على مراكز الفيوم وكذلك البيان الإحصائي لعدد الفصول المفتوحة والدارسين وموقف كل كلية من كليات الجامعة المشاركة في المشروع وفق التقرير النهائي الوارد من الهيئة وآليات تنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم (٢١٥) لسنة ٢٠٢٣.

 

كما عرضت  أمال ربيع كامل مدير المشروع موقف بعض الكليات المشاركة من عدد الفصول المفتوحة وعدد المتعاقدين وتحفيز الطلاب للمشاركة في امتحانات دورة يوليو.

 

وأشاد الحضور بموقف الجامعة فى دورة أبريل حسب التقرير الوراد من الهيئة  حيث وصل عدد من أدوا الامتحان ٧٤٧٤ أميا ووصل عدد الناجحين الى ٥٤٨٦ و حصلت الجامعة على المركز الحادي عشر على مستوى الجامعات المصرية.

 

 

 

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