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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تفادي أخطاء البدري.. نصائح ذهبية من سيد معوض لمارسيل كولر مع الأهلي

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أنه كان متواجدًا في الجهاز الفني لفريق الأهلي عام 2017-2018 مع حسام البدري، ورفض إراحة اللاعبين من أجل البحث عن الأرقام القياسية في ختام منافسات بطولة الدوري المصري.

وأوضح معوض أن الأهلي تضرر بعد ذلك بعدما تعرض لاعبين للإصابة مثل وليد آزارو وكان وقتها العنصر الأهم في الفريق، كذلك تعرض 3 أو 4 لاعبين للإصابة وقتها وخرج الفريق من الكأس أمام الأسيوطي وخاض الفريق مباراتين في دوري الأبطال، لم يخرج سوى بنقطة واحدة.

وقال معوض في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "مارسيل كولر المدير الفني للأهلي كان عليه التضحية حتى لو بالخروج من كأس مصر، من أجل الاستعداد للموسم المقبل الذي سيكون فيه استعداد قوي لبطولات كثيرة، الأهم حاليا إراحة اللاعبين وعمل معسكر جيد لتجهيز اللاعبين".

وأضاف: "إكمال الموسم بالعناصر الحالية لن يحقق أي استفادة للفريق في الموسم القادم، بل سيضر الأهلي كثيرا، وحتى لو خرج من كأس مصر فإنه سيحافظ على الموسم المقبل، وأنسب وقت للراحة بالنسبة للاعبين، هو في الوقت الحالي، كما سبق وحدث في نهاية الموسم الماضي".

وأكمل: "جوارديولا ظل 4 سنوات من أجل انتقاء أبرز العناصر المناسبة، حتى وصل لاكتساح الألقاب، كل مدرب يبحث عن أنسب اللاعبين، وبالنسبة لعروض أوسوريو؛ فهي من منتخبات عادية جدا".

وختم: "الديربي دائمًا يكون بين أقوى فريقين، وشعبية الأهلي والزمالك ضخمة، ولا يجب التقليل من اللقاء، وأوسوريو سبب الخسارة الفادحة للزمالك، ولو كان المدرب الكولومبي نجح في تحقيق الفوز لتحدث بشكل أفضل عن الديربي بدلا من التقليل من اللقاء".

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