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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ20 جنيهًا فقط والأطفال مجانا.. شاطئ الغلابة خدمة خمسة نجوم

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في إطار جهود تنمية السياحة في مدينة الغردقة، عاصمة محافظة البحر الأحمر المصرية، تشهد المدينة وخاصة شوارعها وميادينها تحولًا حضاريًا طموحًا في الفترة الأخيرة. ويُعَدّ تطوير الشواطئ العامة واحدًا من أهم المشروعات التي أعطت المدينة صورة جديدة وجاذبية تخدم سكانها والسياح الداخليين والأجانب على حد سواء.

وقد امتدت أيادي التطوير لتشمل شاطئ الغلابة، المعروف بسوء الاهتمام به في السابق ويعتبر المتنفس الوحيد لأهالي الغردقة في ظل تسيطر القرى السياحية على أراضي الشاطئ بشكل عام.

شواطئ البحر الأحمر في الغردقة: تحول حضاري يجذب السياح المحليين والوافدين!

تمت محافظة البحر الأحمر من تطوير كورنيش شاطئ الغلابة، وأطلق عليه لقب "شاطئ الغلابة" تيمنًا بالأهالي الذين فقدوا اهتمامهم به على مر السنوات. يغطي هذا المشروع مساحة إجمالية تبلغ 450 ألف متر مربع، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي بلغ طولها 800 متر.

وتتضمن أعمال التطوير إنشاء نافورة راقصة وإكشاك تجارية ومطاعم عالمية ومدرجات للاستمتاع بالشاطئ. بالإضافة إلى توفير دورات مياه ومناطق للأطفال وخدمات للزوار وبعض الأعمال الفنية لتجميل الشاطئ وجعله يتماشى مع المعايير العالمية.

شواطئ الغردقة: مكان رائع للاستجمام والترفيه عن النفس.

كما يشمل مشروع التطوير أيضًا تجديد الكورنيش الخاص بالشاطئ ليصبح عرضه 8 أمتار وطوله 700 متر، وهو ما يجعله ملائمًا لحركة المشاة ويعتبر متنفسًا طبيعيًا آمنًا وجذابًا لأبناء المدينة وزوارها.

تحاول محافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، تقديم الأفضل للمواطنين والسياح الذين يتوافدون على المدينة لقضاء إجازاتهم. حيث أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أن الأولوية الأولى للمحافظة تكمن في خلق متنفسات طبيعية على ساحل البحر، وذلك لخدمة المواطنين ودعم السياحة الداخلية والسياحة الوافدة.

 

وبفضل تلك الجهود التطويرية الجديدة، يمكن للعائلات والسياح الاستمتاع بالشاطئ بتكلفة بسيطة تبلغ 20 جنيهًا فقط، مع عرض مجاني للأطفال. كما يعتبر هذا المشروع خطوة إيجابية في تعزيز المنتج السياحي لمدينة الغردقة ورفع تصنيفها السياحي لتكون من بين أهم المقاصد السياحية في منطقة البحر الأحمر.

 

وبهذا الإنجاز، تضفي الغردقة لمسة حضارية متميزة على شواطئها العامة، وتُعزز من مكانتها كواحدة من أجمل الوجهات السياحية البحرية في مصر، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بالطبيعة الخلابة والخدمات الفاخرة التي تقدمها بتكلفة بسيطة.

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