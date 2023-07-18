عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب مناقشة بشأن تعنت المجلس الحسبي فى التعامل مع أموال "القصر" المحجور عليهم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ أنها ستتقدم بطلب مناقشة إلى كل من رئيس مجلس الشيوخ ووزير العدل والمجلس القومى للمرأة  وكذلك المجلس القومى للإعاقة وذلك للوقوف على أسباب تعنت المجلس الحسبى في صرف المستحقات المالية لابنائنا من فاقدى الأهلية  ، فى ضوء العمل بقانون الوصاية .

 

 

وقالت النائبة ريهام عفيفي فى بيان صادر عنها اليوم :أن المشرع لم ينتبه إلي حجم  المشكلات التى يواجهها أبنائنا من ذوى الأعاقة فى ظل أشكاليات المجلس الحسبي واستمرار العمل بقانون الوصاية دون إجراء أية تعديلات تتناسب مع الوضع الراهن .

 


وقالت :هناك المئات من الأسر المصرية تشعر بالمرارة بسبب الاشكاليات التى تواجهها بسبب قانون الوصاية وتحكم المجلس الحسبي فى أموال القصر وبالاخص من ذوى الهمم .


واستطردت النائبة ريهام عفيفي قائلة : ورد لي  العديد من الشكاوى من الأمهات الموصي لهم برعاية أبنائهم  أو أشقائهم من "المحجور عليهم "بموجب القانون بسبب إعاقتهم والسبب  تعنت المجلس الحسبي التعاون معهم فى صرف المبالغ المالية الخاصة بذويهم من أصحاب الإعاقات لاستكمال مراحل العلاج  بحسب كل إعاقة   .

لافتة إلى أن من أبرز هذة المشكلات هو تعنت المجلس الحسبي فى صرف مستحقات العلاج سواء لجلسات التخاطب أو التأهيل للطفل المعاق ،ومطالبة الأم أو من يكون له حق الوصاية فى تقديم ايصالات مختومة للتأكد من صحتها ،الأمر الذى يعرض هذة الحالات لعناء شديد .

وأوضحت النائبة ريهام عفيفي إلى أن الأمر لايتوقف عند هذا الحد فحسب ،بل يصل إلى رفض المجلس الحسبي صرف المبالغ التى تم صرفها على الطفل المعاق فى مراكز التأهيل  .وتساءلت :هل من المقبول شرعا أو قانونا استمرار المجلس الحسبي فى التحكم فى أموال من هم تحت الوصاية بسبب إعاقتهم لمدى الحياة ،دون مراعاة إلى تغير احتياجات هذا الطفل عند الكبر .

وشددت النائبة ريهام عفيفي على ضرورة  التحرك سريعا من قبل كافة الجهات المعنية بالدولة لتعديل قانون الوصاية وما يترتب عليه من حقوق سواء للأطفال الطبيعيين أو من ذوى الهمم .وطالبت بضرورة تسليط الضوء على هذا الموضوع .مبينة إلى أن أحد البرامج الحوارية المذاعة عبر قنوات  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت قد عرضت كافة التفاصيل حول هذا الملف مستندة إلي شهادات من يعانون من وطأة قانون الوصاية  .
وقالت : نحتاج إلي استمرار النقاش حول قانون الوصاية  فى عدد من البرامج التلفزيونية لتشكيل حالة من الوعي بهذة القضية .

مجلس الشيوخ طلب مناقشة وزير العدل ريهام عفيفي قانون الوصاية المجلس الحسبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

حقيقة وصول درجة الحرارة داخل القاهرة إلى 48 .. الأرصاد تكشف

حمى الضنك.. الصحة تكشف نتائج عينات الحالات المرضية المنتشرة بقنا

مقصلة كولر.. شوبير يعلن رحيل 5 لاعبين عن النادي الأهلي

ترشيحاتنا

ارتفاع درجات الحرارة بشكل خطير في أمريكا.. ومناطق تجاوزت الـ30 يومًا سخونة

ماتت من الضرب .. رجل يعتدى على زوجته بعصا خشبية في القليوبية

4 مصابين.. انفجار في مصنع كبسولات آلات البناء والصناعات الكيماوية بأنقرة

منافس الزمالك.. النصر السعودي يخسر من سيلتا فيجو بخماسية

الزراعة: التعاون مع الفاو في مجال الإنذار المبكر وآلية التعامل مع الخسائر

أسماء المرشحين لعضوية الأطباء بعد انتهاء الفصل في الطعون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صادم.. اختباء زاحف سام داخل خوذة شاب في الهند

خافت عليهم من قسوة الحياة.. تفاصيل اعترافات أم أنهت حياة أبنائها الثلاثة

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. ماذا يحدث لجسمك حال التوقف عنها بشكل مفاجئ

أضرار تناول الموز فى هذه الحالات

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ