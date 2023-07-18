درة تتألق بإطلالات مختلفة من شوارع ميلانو.. شاهد

نشرت الفنانة درة صورًا جديدة من أحدث ظهور لها بميلانو، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت درة بإطلالات صيفية وكاجوال مختلفة من خلال زيارتها لمدينة ميلانو، وعلقت كاتبة: “أجواء ميلانو”.

وكشفت النجمة درة عن دورها المفضل في الدراما ؛ وذلك بعد أن ردت على سؤال متابع على إنستجرام.

وردت درة عبر سؤال عن أكثر الأدوار التي تفضلها لترد: " دور سماح في العار من أفضل أدواري ".

وجاء سؤال من أحد متابعيها، وهو هل تريدين العمل مع الفنان عادل إمام، ردت قائلة: الزعيم أتمنى أكيد أشتغل معاه لأنه نجم وفنان كبير.

وجاء سؤال من متابع آخر، وهو لو مكنتيش ممثلة نفسك تكوني إيه، لترد قائلة: مخرجة أو مصممة أزياء.