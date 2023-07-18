جامعة الفيوم تواصل اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

تواصلت اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية، وذلك اليوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٧/١٨ ، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وذلك بحضور الدكتور حمدى نور الدين عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أشرف العباسى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور معتز على حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الجندي، والدكتور أحمد عبد الباقى.

يذكر أن اليوم الأول لاختبارات القدرات أجريت لأكثر من ٥٠٠ طالب وطالبة وشملت الاختبار التحريري، والوزن والطول والقوام، والجرحى لمسافات متفاوتة، وتستكمل بإجراء الكشف الطبي يوم الخميس المقبل.

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