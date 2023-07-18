عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم تواصل اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

الدكتور حمدى نور
الدكتور حمدى نور الدين عميد كلية التربية الرياضية بالفيوم

تواصلت اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية، وذلك اليوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٧/١٨ ، تحت رعاية  الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف  الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وذلك بحضور الدكتور حمدى نور الدين عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أشرف العباسى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور معتز على حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الجندي، والدكتور أحمد عبد الباقى.

يذكر أن اليوم الأول لاختبارات القدرات أجريت لأكثر من ٥٠٠ طالب وطالبة وشملت الاختبار التحريري، والوزن والطول والقوام، والجرحى لمسافات متفاوتة، وتستكمل بإجراء الكشف الطبي يوم الخميس المقبل.

جامعة الفيوم: استمرار فعاليات مشروع التنور المجتمعي واجتماع المنسقين

 

رئيس جامعة الفيوم يشهد فعاليات الملتقى التوظيفي الثاني بكلية الهندسة

 

41f3e7be-0aad-43b1-ae39-71d147debb81
41f3e7be-0aad-43b1-ae39-71d147debb81
15eaa8de-0bdd-4bf4-895f-dadb27076a5a
15eaa8de-0bdd-4bf4-895f-dadb27076a5a
26e1db35-dc7a-4334-9fe9-416957089190
26e1db35-dc7a-4334-9fe9-416957089190
الفيوم جامعة الفيوم اخبار الفيوم رئيس الجامعة التربية الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

صدي البلد يكشف تفاصيل7 ساعات قضاها إمام عاشور داخل الأهلي

اطمنوا.. شاهد أول تعليق من وزير الصحة عن انتشار حمى الضنك بقنا

‏ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ13 شخصا.. والنيابة تسلم الجثامين لذويها

نبأ سار لجماهير الأهلي بشان ضم المهاجم البرازيلي

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتابع الإستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني

دوّر في دولابك..لو معاك iPhone قديم تقدر تبيعه بـ 6 مليون جنيه

الأرصاد تكشف ذروة الموجة الحارة وموعد انكسارها وحقيقة وصول الحرارة لـ48 بالقاهرة

45 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

تطوير الأسطول .. توجيهات عاجلة من السيسي بشأن قطاع الطيران المدني

رئيس النيابة الإدارية يوجه بتوفير كل سبل الدعم للأعضاء والمقرات لأداء رسالتهم|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشارها في قنا.. رسالة مهمة من جمال شعبان بسبب حمى الضنك

النار لم تنطفئ 12 ساعة.. قصة ما حدث بحفل مرعب لترافيس سكوت برواية الشهود

بعد نفوقه.. أمريكي يوثق ماذا حدث لـ غزال على مدار 5 أيام

القوات المسلحة تشارك الخارجية إحتفالية الأمم المتحدة بالذكرى الـ 75 لعمليات حفظ السلام

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ