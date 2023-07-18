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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيارة تاريخية.. كيشيدا يتوجه لدول الخليج لفتح آفاق جديدة في الطاقة والدفاع

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الياباني فوميوم كيشيدا، اليوم الثلاثاء، إنه اتفق مع القادة في السعودية والإمارات وقطر على التعاون في الطاقة والدفاع.

وأكد كيشيدا، خلال زيارته للدوحة، علي أهمية تعزيز التعاون الدفاعي مع السعودية وقطر والإمارات.

وأضاف، سنعزز التعاون على صعيد الأمونيا والهيدروجين لتحقيق الرؤية بشأن الطاقة النظيفة.

وأشار رئيس وزراء اليابان، إلى أن السعودية والإمارات أكدتا رؤيتيه لجعل الشرق الأوسط مركزا للطاقة النظيفة والمعادن النادرة.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام يابانية، عن قيام رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا بزيارة دولة إلى السعودية والإمارات وقطر في الفترة من 16 إلى 19 يوليو. حيث أن الهدف من الزيارة بحث أسواق الطاقة وتقديم تقنيات يابانية للانتقال إلى مستوى الانبعاثات الصفرية.

الإمارات وقطر الامارات السعودية والامارات السعودية السعودية وقطر الشرق الاوسط رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا

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