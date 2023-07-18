50 درجة مئوية| تحذير عاجل عن طقس نهاية الأسبوع

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، تفاصيل جديدة عن طقس البلاد ، وموجة الطقس السيء التي تضرب البلاد حاليا، محذرة من الطقس حتى نهاية الأسبوع وخاصة يوم الجمعة المقبل.



وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، إن هذا الحر ليس صيف، ولكن نار جهنم، وربنا ينجينا جميعا،

وانتبهوا من الحرارة، والارصاد تشير إلى أن اليوم بداية الطقس المرتفع، وطقس حار جدا يضرب البلاد حتى نهاية الأسبوع.

وأضافت مفيدة شيحة ، أنه الأرصاد كشفت عن أنه تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية يوم الجمعة المقبل، وخاصة الناس اللي في الساحل هيكون عندهم طقس صعب مع ارتفاع نسبة الرطوبة هناك بشكل أكبر من باقي المحافظات.



