تامر أمين يفجر مفاجأة بشأن تعاقد الأهلي مع المهاجم البرازيلي سوزا

فجر الإعلامي تامر أمين، مفاجأة مدوية فيما يتعلق بضم النادي الأهلي المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا، لاعب نادي جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، والذي اقترب بقوة من الانضمام للمارد الأحمر في الأيام الأخيرة، وسط ترقب من الجميع حول هذا المهاجم الجديد.

تامر أمين: الأهلي قد يغير أفكاره بشأن التعاقد مع سوزا

وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن النادي الأهلي قد يغير أفكاره فيما يتعلق بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي سوزا خلال الفترة المقبلة، إذ حدث متغيرات قد تغير الأفكار من داخل النادي الأهلي فيما يتعلق بضم النجم البرازيلي.

وتابع تامر أمين، أن النادي الأهلي كان يرغب خلال الفترة الماضية في ضم النجم المغربي رضا سليم، لاعب نادي الجيش الملكي، والذي يلعب في مركز المهاجم، وهو هداف الجيش الملكي، إلا أن الفريق المغربي كان يرفض تماما التفريط في اللاعب في الفترة الأخيرة.

وأكد أن الساعات الماضية شهدت تغيرا في موقف الجيش الملكي فيما يتعلق بترك اللاعب رضا سليم للاحتراف، وهو ما يمكن أن يغير موقف الأهلي فيما يتعلق بالتعاقد مع البرازيلي سوزا.