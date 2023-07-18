محافظ الفيوم: مشروعات حياة كريمة تقدم حلولا جذرية للمشاكل المزمنة بالقرى

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً جماهيرياً مع أهالي قرية الغرق والقرى المجاورة لها، التابعة لمركز اطسا، بساحة السوق العمومي بالقرية، للاستماع إلى مطالب المواطنين وتلقي شكواهم.



كما طالب عدد من الأهالي، بتمهيد عدد من مداخل الطرق لعدد من القرى شملت طريق فوز، وخليل الجندي، وعزبة ابو مسلم، والخمسين، والمحمودية، وأكد محافظ الفيوم، على مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بسرعة تمهيد تلك الطرق وغيرها، لحين انتهاء أعمال شبكات المرافق بها، والتجهيز لرصفها عقب انتهاء كافة الأعمال.

وفى قطاع التعليم، طالب عدد من الأهالي بمراعاة ظروف أبنائهم خلال عمليات التوزيع الجغرافي لمصبات المدارس، بجانب العجز في المدرسين، فضلا عن توفير مدرسين متخصصين للمدرسة الفكرية بالغرق، وأكد محافظ الفيوم دراسة مطلب الأهالي ووضع خطة واضحة لانتقال التلاميذ من مرحلة دراسية إلى مرحلة أخرى، وكذا بحث آليات سد العجز بالمدرسين بمختلف المدارس، لافتا أن مشكلة المدرسة الفكرية بالغرق يتبناها بشكل شخصي، لحين وضع آلية واضحة للعمل بها خدمة لأبنائه من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وبشأن مراكز الشباب، طالب عدد من الأهالي، بسرعة دخول مراكز الشباب التى تم الانتهاء من رفع كفاءتها الخدمة، لاستثمار طاقات الشباب في ممارسة الأنشطة الرياضية، وكذا التيسير فى إجراءات تشكيل مجالس إدارات المراكز والأندية الشبابية في القرى، وفي هذا الصدد أكد محافظ الفيوم على سرعة مراجعة مراكز الشباب التى تم الانتهاء من أعمالها لدخولها الخدمة، مشيرا الى أهمية بحث تيسير إجراءات تشكيل مجالس إدارات المراكز والأندية الشبابية في القرى بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة.

كما طالب عدد من أهالي قريتي الغرق الحجر وتوابعهما، بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة، وتراخيص بناء منازلهم داخل الحيز العمراني، ووجه محافظ مسئولى المراكز التكنولوجية بمجلس مدينة اطسا بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضى المتقدمين بطلبات مستوفاة الشروط خلال أسبوعين، وكذا تراخيص بناء منازل المواطنين المستوفاة فى أقرب وقت.

وخلال اللقاء، طالب عدد من الأهالي بقرية الغرق والقرى المجاورة لها، بسرعة حل المشكلات المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة، ووجه محافظ الفيوم بشكل عاجل وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتشكيل فريق عمل من مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالغرق، لحل جميع مشكلات المواطنين الخاصة بمعاشات تكافل وكرامة،

ومراجعة موقف الحالات الأولى بالرعاية التى توقفت المعاشات لهم، وتوفير المساعدات العاجلة للمستحقين.

وفي قطاع الزراعة، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بسرعة حل مشكلة تأخر صرف حصص الاسمدة الازوتية للمواطنين في غضون أسبوع، موجها رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة بمراجعة الأمر بالجمعيات الزراعية بقريتى الغرق والحجر في هذا الشأن، كما وجه مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، بتنظيم قوافل بيطرية بقريتى الغرق والحجر والقرى التابعة لهما، بجانب مختلف القرى النائية، لمساعدة صغار مربي الماشية للتوسع فى تربية الماشية، والحفاظ على ثروتهم الحيوانية، وتوفير لقاحات تلقيح الماشية بوحدات الطب البيطري، وأدوات الحفظ الخاصة بها.

كما شملت مطالب أهالي قرى مركز اطسا، توصيل شبكات الاتصالات والإنترنت، وضعف التيار الكهربي، والأمن، والنقل والمواصلات، وتخصيص أراضي بحبلاية فوز لإنشاء مقابر للموتى، وتوفير خدمات الكارت الذكي للفلاح والتنسيق مع البنك الزراعي فى هذا الشأن، وتقنين أوضاع المحال التجارية التابعة للوحدتين المحليتين بقريتي الغرق والحجر، واستغلال أراضي وأصول الدولة الاستغلال الأمثل خاصة الأراضي المخصصة لإنشاء فرع لجامعة الأزهر على مساحة ١٠ فدان بناحية فوز، وتوفير السلع وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، وإحلال وتجديد وحدة مطافئ الغرق، ومشروعات الصرف الزراعي بناحية درب شنرة، وحوض الجبانة، وشرق الجبانة، وتحديد الأحوزة العمرانية للقرى، ووجه محافظ الفيوم الجهات ذات الصلة لبحث تلك المطالب وتوفير الحلول الإيجابية لها فى أسرع وقت ممكن.