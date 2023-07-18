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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد أعمال "حملة 100 يوم صحة" بقرية منشأة عبدالمجيد

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء الجولة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال حملة "100 يوم صحة" التي نظمتها مديرية الصحة والسكان، بالتعاون مع جامعة الفيوم، وفرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وجمعية صناع الخير، وذلك بجمعية دار الحنان لتنمية المجتمع بقرية منشأة عبدالمجيد بمركز اطسا، بهدف متابعة مؤشرات الأداء، وانتظام منظومة العمل، لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان، والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء، والقري.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والنائب كمال أبوجليل، والنائب كامل فيصل موسي، عضوي مجلس النواب، والأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والأستاذ محمود الحجر مدير مكتب مؤسسة صناع الخير بالفيوم، وحشد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والمواطنين.

وتفقد محافظ الفيوم، أعمال القافلة الطبية، التي تشمل عيادات الجراحة، والأمراض الصدرية، والجلدية، والرمد، والأطفال، وتقديم الخدمات التوعوية، وخدمات تنظيم الأسرة، ومبادرات الصحة العامة "الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، كالضغط والسكر، والاكتشاف المبكر للأورام"، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم مجاناً.

وأشاد المحافظ، بمعدلات الأداء منذ انطلاق الحملة يوم الأحد 25 يونيو 2023، والتي ستستمر حتى أوائل شهر أكتوبر 2023، والتي تستهدف الفئات العمرية من سن 18 سنة فما فوق، من خلال فرق عمل متنقلة وثابتة لتقديم التشخيص والعلاج اللازم للحالات، وتقديم التوعية الطبية اللازمة للسيدات.

واطمأن المحافظ، على الوجود الكامل لجميع الفرق الطبية بمختلف التخصصات، وتوافر المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية، كما حرص المحافظ، على التحدث مع المواطنين للتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية والعلاجية بالمجان.

وأكد محافظ الفيوم على استمرار فعاليات حملة "100 يوم صحة" بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة طوال أيام الحملة، لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين مطالباً الفرق والأطقم الطبية، المشاركة في الحملة ببذل المزيد من الجهد والعطاء، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وخاصة خدمات المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، لافتاً إلى متابعته المستمرة والميدانية لفعاليات الحملة بمختلف مواقع العمل وتوجيه رؤساء المراكز والمدن لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة.

ودعا "الأنصاري" المواطنين بضرورة الاطمئنان على أنفسهم بالمتابعة المستمرة وقياس السكر والضغط ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية، للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

وأوضح "الأنصاري" أن الحملة تأتي استكمالاً للمبادرات الرئاسية "100 مليون صحة"، والتي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على مستوى عال من الجودة، والتأكيد على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الخدمات للمنتفعين في جميع المناطق، وبخاصة الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجا، لافتاً إلى ضرورة تكثيف الاجراءات والخدمات الطبية، من خلال الانتشار في تقديم الخدمات الصحية وتفعيل كافة المبادرات الرئاسية والبدء في المبادرات المستحدثة وإجراء مسوح طبية وتوفير الدواء والعلاج للمرضى، وتكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية ونشر الوعي الصحي في مجال الصحة الانجابية، فضلاً عن تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية والعامة، لاستكمال العلاج واجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة.

وأكد محافظ الفيوم، أنه في إطار مبادرة "100 يوم صحة" تم تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي للتعريف بخدمات المبادرة، بالإضافة إلى تكثيف اللقاءات الجماهيرية، وانتشار فرق التواصل المجتمعي بجميع مراكز وقرى المحافظة، موضحاً أن الحملة تشمل: "الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة"، إلى جانب التأكد من توافر الخدمات والمستلزمات والأدوات الطبية لتقديم خدمات طبية وعلاجية تليق بمواطني المحافظة.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، باستمرار عمل القافلة الطبية، حتي غداً الأربعاء نظراً للإقبال المتزايد من المواطنين، وذلك بهدف إتاحة الخدمات الصحية والعلاجية لأكبر عدد ممكن من المواطنين، لافتاً إلي أن القافلة يصاحبها مركز تكنولوجي متنقل لتقديم الخدمات المختلفة وكذا رائدات ريفيات للمساعدة في استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، كبار السن والمعيلات، مؤكداً أن ذلك يعد فرصة جيدة، لوصول أجهزة الدولة، للمواطن فى محل إقامته.

جامعة الفيوم: استمرار فعاليات مشروع التنور المجتمعي واجتماع المنسقين

 

 

 

 

محافظ الفيوم يوجه بتقديم الرعاية الطبية لعدد من الحالات المرضية

 

 

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