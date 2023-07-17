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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين..

محافظ الفيوم يوجه بتقديم الرعاية الطبية لعدد من الحالات المرضية

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدداً من شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقد اليوم الأثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل علي حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، وضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، وحمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهناء عبد الفتاح، وكيل وزارة القوى العاملة، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لمطلب عدد من المواطنين الأولي بالرعاية بمناطق مختلفة،  بمركز ومدينة الفيوم، بشأن توفير سكن بديل لهم نظراً لتدهور الحالة الإنشائية لمحل سكنهم الحالي، في ظل ظروفهم المادية والإجتماعية الصعبة، حيث وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الفيوم بدراسة الحالات المستحقة وبحث إمكانية توفير شقق سكنية لهم.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم بإنهاء إجراءات ترخيص كشك لأحد المواطنين الأولي بالرعاية علي أطراف مدينة الفيوم.

وفي قطاع الصحة وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتقديم الدعم الطبي لعدد من الحالات المرضية وعمل الفحوصات، والإجراءات الطبية اللازمة لهم، بالإضافة لتوفير العلاج لبعض الحالات المرضية المستحقة، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ببحث عدد من الحالات الأولي بالرعاية، لتوفيرمعاش تكافل وكرامة للمستحقين، وكذلك عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية.

واستجابة لمطالب عدد من المواطنين، بشأن توفير فرص عمل لهم تعينهم علي ظروف المعيشة وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة العمل بتوفير فرص عمل لهم تتناسب مع ظروفهم وخبراتهم، بشركات ومصانع القطاع الخاص.

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