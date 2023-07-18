نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية الأوقاف بالهجرة النبوية



نائباً عن رئيس الجمهورية، شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، احتفال مديرية الأوقاف، بذكرى الهجرة النبوية، والعام الهجرى الجديد 1445، الذي أقيم مساء اليوم بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورؤساء مراكز الفيوم واطسا وأبشواي، وعددٍ من أئمة ومشايخ الأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وابتهالات ومدائح نبوية، ثم كلمة للشيخ جمعة عبدالفتاح، إمام مسجد ناصر الكبير، تحدث خلالها عن الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة المنورة، وفضائل هذه المناسبة العطرة، وكيف ساهمت الهجرة في تأسيس ركائز الدولة الإسلامية، وتأصيل قيم الإخلاص والتفاني في العمل، والأخذ بالأسباب، والحث على حب الوطن والإنتماء إليه، مشيراً أن الهجرة ليست مجرد قصص تُروى وإنما هي دروس وعبر نتأسى بها ونتعلم منها.

كما أوضح عدداً من المواقف التي تؤكد عناية الله ورعايته وحفظه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف نجاه الله من الأذى والمكائد.

من جانبه، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لأهالي الفيوم وللأمة الإسلامية، بمناسبة العام الهجرى الجديد، مؤكداً ضرورة استلهام العبرة والموعظة من الأحداث التاريخية، والتأسّي بسيرة الرسول الكريم وأخلاقه العطرة في حياتنا اليومية.

ولفت الأنصاري إلى ضرورة توحيد الصف والعمل بروح الفريق الواحد وتضافر جهود جميع أبناء الوطن، للانطلاق بخطى واثقة نحو المستقبل، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروهٍ وسوء، وأن يَمنّ عليها بنعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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