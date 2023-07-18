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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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28 شباك تذاكر.. تفاصيل عن محطة قطار بشتيل قبل دخولها الخدمة

محطة قطار بتشيل
محطة قطار بتشيل

استعرض العميد ناجى نبيل جرجس، مساعد العضو المنتدب للشركة المنفذة لمحطة بشتيل، تفاصيل محطة قطارات الصعيد الجديدة في بشتيل.

 

تفاصيل محطة قطار بشتيل الجديدة

وقال خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"،  إن المحطة قادرة على استيعاب أي توسعات مستقبلة، مشيرًا إلى أن يوجد 10 أرصفة، وطول الأرصفة بالمحطة تصل لـ 22 كيلو متر طولي.

 

وأضاف أن المحطة جاهزة للتشغيل ودخول الخدمة خلال شهر، حيث أنها أكبر محطة قطارات في الشرق الأوسط من حيث التشغيل والمساحة حيث تتواجد على مساحة 57 فدانا.

 

وذكر أن المحطة تضم  28 شباك تذاكر بين شباكين مخصصين، لذوي الهمم، ومصممة بناء على أعلى معايير التصميم في العالم، وتحقق مطالب المصريين، كما يوجد 14 مصعدا كهربائيا بجانب المنطقة التجارية. 

بشتيل قطارات الصعيد عمرو خليل سي بي سي برنامج من مصر

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