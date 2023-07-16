أحمد موسى: محطة بشتيل بها 6 أرصفة وتستوعب ربع مليون راكب يوميًا

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة بدأت في 2019 خطة إنشاء محطة سكك حديد مصر للصعيد في بشتيل؛ لتكون بديلا لمحطتي رمسيس والجيزة.

وأضاف، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن هذه المحطة تتكون من 6 أرصفة، وتستوعب ربع مليون راكب يوميًا .

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أنه كانت هناك حاجة لإنشاء المحطة التي تحتوي على جراش يسع لـ 1100 سيارة، وبها منطقة خدمات، ومحال تجارية.

وأشار إلى أنه كان يقف طوابير في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي في محطة رمسيس؛ من أجل حجز تذاكر القطارات، وكان يحدث خناقات، والكل يبحث عن واسطة، وأحيانا كان يحمل أمتعته «عشان يجيب القطار من منطقة التخزين؛ حتى يجد مكانا فيه».