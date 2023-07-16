أحمد موسى يرد علي انتقاد أحد العناصر الإخوانية للقطار الكهربائي

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه لم يتم افتتاح العاصمة الإدارية بشكل كامل، ولكنها لا زالت في مرحلة التجارب، وذلك في رده على شائعات الإخوان حول عدم وجود ناس في العاصمة الإدارية.



وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مصطفى جاويش من أكبر وأخطر عناصر الجماعة الإرهابية الهاربين ومطلوب للعدالة ويهاجم القطار الكهربائي الخفيف وكل ما يتم إنجازه في مصر.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن عناصر الجماعة الإرهابية يهاجمون أي شيئ حتى لو نبني مسجد أو كنيسة أو منزل أو حتى مجتمع سكني.



وشدد على أن الإخوان لا يعرفون دين ولا شيء ولا يعرفون سوى التنظيم الخاص بهم، ونشر موسى صورا توضح ازدحاما على شباك تذاكر القطار الكهربائي الخفيف.



وتساءل الإعلامي أحمد موسى، وهو يتحدث بسخرية: يعني القطر مفيد ومهم يا جماعة؟!، ده احنا بعد فترة مش طويلة هنحتاج قطار كل دقيقة لاستيعاب الركاب.



واستطرد أن قرار إنشاء مقر جديد لأكاديمية الشرطة في منتصف تسعينيات القرن الماضي لاقى هجوما في عهد وزير الداخلية الراحل حسن الألفي، حيث ردد المهاجمين وقتئذ كيف يتم إنشاء أكاديمية في الصحراء ولماذا نقلها من العباسية.