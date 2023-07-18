المحافظ: الانتهاء من تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن الانتهاء من تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كفر الشيخ، والذي تم إعداده بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالاشتراك مع الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة وذلك وفقاً للحيز العمراني المعدل والمعتمد من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية في 3 نوفمبر 2021، بمسطح إجمالي 2985 فداناً منها 778 فداناً كخدمات إقليمية بطاقة استيعابية 254 ألف نسمة حتى عام الهدف.

ويأتي ذلك في ضوء الاشتراطات البنائية الجديدة للمدن المصرية وموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع على مشروع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كفر الشيخ وذلك تمهيداً للعرض على رئاسة مجلس الوزراء واعتماده من السيد الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد ،السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد، والمهندس حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندس ممدوح عبد الحليم، رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم الدلتا، والمهندس مصطفى البخ، بالمركز الإقليمي للتخطيط.

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