انطلاق تدريبات مركز تأهيل الراغبين في التقدم للكليات العسكرية والشرطة بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن انطلاق تدريبات النسخة الثالثة من مبادرة مراكز تأهيل الطلاب الراغبين في التقدم للقبول بالكليات العسكرية وكلية الشرطة والتربية الرياضية للعام الحالي 2023 /2024.



وتأتي هذه المبادرة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن التدريبات تشمل تدريبات اللياقة البدنية والسباحة والتدريب على قفزة الثقة والتريض بالچيم على أحدث الأجهزة الرياضية بالإضافة إلى المحاضرات النظرية للإعداد النفسى.

وتابع: كما يضم برنامج التدريب أفضل المدربين الرياضيين المتخصصين والمعد النفسى للمتدربين ضمن النسخة الثالثة من مبادرة مراكز تأهيل الطلاب الراغبين في التقدم للكليات العسكرية.

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