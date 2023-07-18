تحصين 59 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكفر الشيخ

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، استمرار أعمال الحملة القومية، لتحصين الماشية ضد الوادي المتصدع والحمى القلاعية، إضافة إلى ترقيم وتسجيل الماشية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، لتحصين 212 ألف رأس ماشية.





أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم تحصين 59 ألف رأس ماشية ، من المستهدف 212 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، وأنه وجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بمشاركة 105 لجان متخصصة، وكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً باستجابة المواطنين للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لزيادة الوعى البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.



ومن جانبه، قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن المديرية مستمرة في حملاتها لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالقرى والمراكز، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.