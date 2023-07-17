إزالة 76 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 18 حالة إزالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، بمركز فوة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، وجميع جهات الولاية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تم إزالته بلغ 76 حالة تعدٍ، مؤكدا أن الحملة مستمرة لـ 28 يوليو الجاري، لاسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعدي على الأراضي الزراعية.

وشارك في تنفيذ قرارات الإزالة وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوة، وعدد من قيادات مديرية الأمن، ونائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات ونائب رئيس المدينة لشئون القرى ومدير قسم الإزالات بالمركز ورؤساء القرى التي تمت بها الإزالة ومسئول القسم الهندسي والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بفوة.