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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم خريجي الدورات التدريبية بمركز الإرشاد النفسي.. صور

خريجو الدورات التدريبية
خريجو الدورات التدريبية بمركز الإرشاد النفسي

كرَّم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، طلاب وطالبات الجامعة الذين اجتازوا أولى الدورات التدريبية التى عقدها مركز الإرشاد النفسي بالجامعة بعنوان «تطبيق وتصحيح وتفسير مقياس وكسلر لذكاء الراشدين – الصورة الرابعة».

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جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، ورئيس أكاديمية أخبار اليوم، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث، والدكتور فاتن قنصوة، مدير مركز الإرشاد النفسي بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على أن يكون المركز أحد مراكز الإرشاد النفسي الرائدة في مصر والمنطقة من خلال تعزيز الصحة النفسية للطلاب والمجتمع الخارجي، وتمكينهم من تحقيق قدراتهم وتطوير إمكانياتهم وكفاءاتهم ومهاراتهم.

وصرح رئيس الجامعة، بأن مركز الإرشاد النفسي يسعى إلى تقديم الدعم والرعاية بغرض تعزيز الصحة النفسية الإيجابية لطلاب الجامعة والمجتمع الخارجي، ليصبحوا قادرين على تطوير إمكانياتهم من أجل اكتساب المرونة والكفاءة التي تمكنهم من التعامل مع التحديات التي يواجهونها في النواحي الوجدانية، أو السلوكية، أو الإدراكية أو المعرفية.

من جانبها أوضحت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المركز يقدم خدماته في صورة دورات تدريبية متخصصة، وورش عمل وندوات إرشادية وتعليمية بالإضافة إلى الحملات التوعوية، وذلك من خلال فريق عمل مؤهل ومتخصص في مجال الإرشاد النفسي.

وتابعت: كما يتم استخدام أحدث الأساليب والتقنيات في تقديم الخدمات النفسية. ويهدف المركز إلى تحسين رفاهية الطلاب ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم الأكاديمية والشخصية.

من جانبها، صرحت الدكتور فاتن قنصوة مدير مركز الإرشاد النفسي بجامعة كفر الشيخ، أن المركز يقدم العديد من الخدمات المتميزة التي تشمل: قياس الذكاء، الإرشاد والتوجيه النفسي للطلاب والخريجين وجميع افراد المجتمع الخارجي، علاج الاضطرابات والمشاكل النفسية المختلفة، تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية، العمل على التوعية بأهمية الصحة النفسية وكيفية الحفاظ عليها، تقديم الاستشارات النفسية للأسر والأفراد في المجتمع.

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