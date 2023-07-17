رئيس جامعة كفر الشيخ: محو الأمية واجب وطني وأساس للنهوض والتنمية.. صور

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إبراهيم غنيم، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ، وعطية نصر، مدير إدارة التخطيط بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ، بحضور الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونافع حمادة مدير عام مشروعات البيئة بالجامعة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص الجامعة على دعم رؤية مصر 2030 والمساهمة في تنفيذ إستراتيجية بناء الإنسان التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقيام الجامعة بتنفيذ خطة متكاملة لدعم المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار في إطار إستراتيجية الجامعة في نشر العلم والمعرفة ومحاربة الجهل وتفعيل لدورها الرائد في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن محو الأمية واجب وطني وأساس للنهوض والتنمية.

ومن جانبه، قدم إبراهيم غنيم، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ، نيابة عن الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، الشكر والتقدير للجهود المبذولة والمشاركة الإيجابية لكليات الجامعة لتنمية المواطن المصري وتحرره من قيد الأمية.

وتابع: كانت لهذه الجهود أثر بالغ خلال النتائج المحققة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار في مشاركة فعليه بالجامعة، لافتاً إلى أن الجامعة ساهمت في تحرير 6316 مواطناً من الأمية، خلال دورة أبريل 2023.

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