محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات ليلاً.. صور

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الإثنين، حملة ليلية لإزالة الإشغالات، استكمالاً للحملة النهارية التي شنها مجلس مدينة كفر الشيخ ، موجهاً بتكليف نائبين عن الإشغالات في الفترة المسائية بغرب كفر الشيخ، وآخر بشرق كفر الشيخ.

وقرر محافظ كفر الشيخ، غلق مقهيين لمدة 48 ساعة، لتعديهما على الطريق بشارع المصنع، وشارع صلاح سلامة، موجهاً بإزالة الإشغالات بميدان الملك عبدالله.



ووجه محافظ كفر الشيخ باستمرار إزالة الإشغالات في الفترتين النهارية والليلية، محذراً من التعدي على الطرق، وإعاقة الحركة المرورية.

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