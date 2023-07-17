عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات ليلاً.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الإثنين، حملة ليلية لإزالة الإشغالات، استكمالاً للحملة النهارية التي شنها مجلس مدينة كفر الشيخ ، موجهاً بتكليف نائبين عن الإشغالات في الفترة المسائية بغرب كفر الشيخ، وآخر بشرق كفر الشيخ.

من أنهى حياة عبد الله.. أحزان في كفر الشيخ بسبب طالب جامعي| القصة الكاملة

جروح بالجسد.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة طالب بكفر الشيخ

وقرر محافظ كفر الشيخ، غلق مقهيين لمدة 48 ساعة، لتعديهما على الطريق بشارع المصنع، وشارع صلاح سلامة، موجهاً بإزالة الإشغالات بميدان الملك عبدالله.


ووجه محافظ كفر الشيخ باستمرار إزالة الإشغالات في الفترتين النهارية والليلية، محذراً من التعدي على الطرق، وإعاقة الحركة المرورية.

IMG-20230717-WA0010
IMG-20230717-WA0010
IMG-20230717-WA0012
IMG-20230717-WA0012
IMG-20230717-WA0011
IMG-20230717-WA0011
ازالة الاشغالات الحركة المرورية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين تفاصيل جديدة جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين حركة المرورية حملة ليلية غلق مقهي عمرو البشبيشي محافظ كفر الشيخ مدينة كفر الشيخ مجلس مدينة نائب محافظ كفر الشيخ نائب محافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

ميدو يزف بشري سارة بشأن مصير كولر مع الأهلي

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

6 شهور دون الدفع.. خبير لوائح يثير الجدل بسبب غرامة كهربا للزمالك

بعد رفع مارلبورو وإل إم .. الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية| تفاصيل

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

موضوعات متعلقة

من أنهى حياة عبد الله.. أحزان في كفر الشيخ بسبب طالب جامعي| القصة الكاملة

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إصلاح هبوط أرضي بشارع معهد الكبد.. صور

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال رصف شارع الخليفة المأمون ليلاً

جروح بالجسد.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة طالب بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يزيل قاعة مقامة على أرض زراعية برافد الطريق الدولي

محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال ترميم قصر الملك فؤاد وإنشاء مركز مصر الرقمية

اختفى منذ 3 أيام.. العثور على جثة طالب جامعي في كفر الشيخ

كفر الشيخ .. تأجيل امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية | تفاصيل

ترشيحاتنا

للطلبة والشباب.. أفضل هواتف سامسونج للفئة المتوسطة بقدرات جبارة

أجواء صيفية مبهجة وحفلات فنية بمهرجان العلمين الجديدة .. تقرير

أمر هام كان يفعله النبي في الحر الشديد.. تعرف عليه

ارتفاع قياسي للحرارة.. دول أوروبا ترفع درجة التأهب القصوى

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

القبة الحرارية| الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة عن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل دجاج بالخلطة اليونانية.. جديدة ولذيذة

شاهد..تيك توكر يصمم منحوتات رائعة ومختلفة من الجليد بلفنلندا..فيديو وصور

بفستان لافت.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

كأنها لعبة.. فيديو لطفلة تدخل على عائلتها بـ أفعى يثير الرعب

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ