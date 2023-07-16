جروح بالجسد.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة طالب بكفر الشيخ

كشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية بكفر الشيخ، لجثة الطالب الجامعي يدعى عبد الله.ع 20 سنة، بها جرح ذبحي بالرقبة وجروح متفرقة في البطن والظهر، وأن المجني عليه كان يرتدي كامل ملابسه ولا يحمل ثمة متعلقات.

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد ورود بلاغ بتغيب عبد الله .ع 20 سنة، طالب جامعي، منذ يوم 14 يوليو الجاري عقب خروجه من المنزل للعمل على مركبة التوك توك الخاص بوالده.



بتكثيف البحث والتحريات، عثرت الجهات الأمنية على جثة الطالب المختفي، في إحدى المناطق الزراعية بمنطقة القنطرة البيضاء بجانب ترعة كفر عسكر، دائرة قسم أول كفر الشيخ، وجرى التعرف عليه بمعرفة أهليته، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بدفن الجثة عقب تشريحها.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 2761 لسنة 2023م، إداري قسم أول كفر الشيخ، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة عقب تشريحها، وتسليمها إلى ذويها لدفن المجني عليه بمسقط رأسه بسخا.