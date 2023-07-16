عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جروح بالجسد.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة طالب بكفر الشيخ

صورة المجني عليه
صورة المجني عليه

كشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية بكفر الشيخ، لجثة الطالب الجامعي يدعى عبد الله.ع 20 سنة، بها جرح ذبحي بالرقبة وجروح متفرقة في البطن والظهر، وأن المجني عليه كان يرتدي كامل ملابسه ولا يحمل ثمة متعلقات.

اختفى منذ 3 أيام.. العثور على جثة طالب جامعي في كفر الشيخ

حملة «100 يوم صحة» تقدم خدماتها بكنيسة مار مينا بكفر الشيخ.. صور

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد ورود بلاغ بتغيب عبد الله .ع 20 سنة، طالب جامعي، منذ يوم 14 يوليو الجاري عقب خروجه من المنزل للعمل على مركبة التوك توك الخاص بوالده.


بتكثيف البحث والتحريات، عثرت الجهات الأمنية على جثة الطالب المختفي، في إحدى المناطق الزراعية بمنطقة القنطرة البيضاء بجانب ترعة كفر عسكر، دائرة قسم أول كفر الشيخ، وجرى التعرف عليه بمعرفة أهليته، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بدفن الجثة عقب تشريحها.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 2761 لسنة 2023م، إداري قسم أول كفر الشيخ، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة عقب تشريحها، وتسليمها إلى ذويها لدفن المجني عليه بمسقط رأسه بسخا.

المجني عليه 
الجهات الامنية الطالب الجامعي اللواء خالد عبد السلام بدر المباحث الجنائية المعاينة الأولية المناطق الزراعية أمن كفر الشيخ تفاصيل جديدة جرح ذبحي بالرقبة رجال الشرطة رجال المباحث طالب جامعى كفر الشيخ كفر الشيخ العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

بعد رفع مارلبورو وإل إم .. الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية| تفاصيل

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يزيل قاعة مقامة على أرض زراعية برافد الطريق الدولي

محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال ترميم قصر الملك فؤاد وإنشاء مركز مصر الرقمية

اختفى منذ 3 أيام.. العثور على جثة طالب جامعي في كفر الشيخ

كفر الشيخ .. تأجيل امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية | تفاصيل

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال ترميم مبنى محطة الملك فؤاد الأثرية.. صور

محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم أسر الشهداء دراجات المبادرة الرئاسية.. صور

تركيب وصلات مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

إزالة 59 حالة تعدٍ ضمن الموجة 21 في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن المرض الغامض بمحافظة قنا

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

ميدو يزف بشري سارة بشأن مصير كولر مع الأهلي

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

كل ذكرياتك برسائلك ضاعت في هذا التطبيق الشهير.. إليك طريقة إرجاعها

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأسود؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأسود؟

تهديد شادية ورفض عبد الحليم.. أدوار ناجحة ومواقف مؤثرة في مسيرة الفنان يوسف شعبان| صور

جلست بالخلف..صورة تجمع الملكة رانيا بولي العهد الأردني والأميرة رجوة تثير جدلا

فرصة للمصيف.. 4 أيام إجازة رسمية هذا الأسبوع

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ