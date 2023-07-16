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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختفى منذ 3 أيام.. العثور على جثة طالب جامعي في كفر الشيخ

الطالب المجني عليه
الطالب المجني عليه

تكثف مباحث قسم أول كفر الشيخ بالتنسيق مع فرع الأمن العام، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طالب جامعي بإحدى المناطق الزراعية بمنطقة القنطرة البيضاء، وذلك بعد اختفائه منذ 3 أيام.

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وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد العثور على جثة «ع.ع»، 20 سنة، مقيم بحي سخا، مقتولاً في إحدى المناطق الزراعية بنطاق منطقة القنطرة البيضاء دائرة قسم أول كفر الشيخ.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى موقع الحادث لمعاينة الجثة في مسرح الجريمة، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، قيد تصرف جهات التحقيق، التي تباشر التحقيق في الواقعة.

وكلف مدير أمن كفر الشيخ، إدارة البحث الجنائي بسرعة كشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى مرتكبها، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق بالواقعة.

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