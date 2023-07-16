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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. تأجيل امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية | تفاصيل

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تأجيل بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى من السبت الموافق، 22 يوليو، لتبدأ الامتحانات يوم الإثنين، الموافق 24 يوليو، نظراً لأن اليوم الأحد إجازة رسمية بناءً قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس الوزراء رقم 2552 لسنة 2023، بأن يكون الأحد الموافق 23 يوليو، إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.

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وقالت محافظة كفر الشيخ، خلال بيان، إن جداول الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، توافقت مع هذه الإجازة، وحرصاً من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على قضاء الطلاب وأولياء والمعلمين الإجازات الرسمية فوجه محافظ كفر الشيخ، محمد عبد الله، وكيل الوزارة، بتعديل امتحانات الدور الثاني على أن تبدأ جميعها الإثنين 24 يوليو.

كما قرر محافظ كفر الشيخ تعديل جدول النقل بدء أيام الخميس 19 يونيو، والسبت 21 يوليو والأحد 22 يوليو، ليوم الإثنين 24 يونيو، حسب الجداول المرفقة.

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