عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تركيب وصلات مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

تركيب وصلات مياه
تركيب وصلات مياه

شاركت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، في تركيب 67 وصلة مياه شرب مجانية بقرية أبو عوض مركز سيدى سالم، وقريتي إسحاقة والشمارقة مركز كفر الشيخ، وقريتى غرب تيرة ومحطة 5 مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إزالة 59 حالة تعدٍ ضمن الموجة 21 في كفر الشيخ

ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. مراكز شباب كفر الشيخ تستقبل القوافل الطبية

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على الدور المجتمعي البارز لجمعية الاورمان، والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه  المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية.

وأشار إلى أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجاً.

تركيب وصلات مياه
100 مليون صحة التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي ا الرعاية الصحية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين القوافل الطبية اللواء ممدوح شعبان بمحافظة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

النيابة العامة: المتجمهرون بسيدى براني دهسوا فرد أمن وتسببوا في وفاته

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

منع الزمالك من الفوز.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر "بحه" لممارسة السحر

بعد إمام عاشور .. شوبير يعلن صفقة الأهلي الجديدة

الموت يفجع الفنان سعد الصغير .. تفاصيل

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

موضوعات متعلقة

إزالة 59 حالة تعدٍ ضمن الموجة 21 في كفر الشيخ

ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. مراكز شباب كفر الشيخ تستقبل القوافل الطبية

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد الأعمال الإنشائية للمدينة الطبية الجديدة .. صور

أول قرار عقب العثور على أنثى دولفين نافقة بشاطئ مصيف بلطيم

وكيل تعليم كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات بامتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

بحضور رئيس جامعة دمياط السابق.. مناقشة رسالة ماجستير بـ كفر الشيخ

كفر الشيخ.. تكثيف أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة في شوارع بيلا

طولها 2.15 متر.. العثور على أنثى دولفين نافقة في مصيف بلطيم.. صور

ترشيحاتنا

أخبار تهمك.. مفاجآت في أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

مصرع شخصين وإصابة 9 .. ارتفاع عدد ضحايا عقار رشيد المنهار بالبحيرة

رفض الأهلي.. الوحدة السعودي ينافس الزمالك على ضم بن شرقي

رئيس الوزراء يناقش حزمة حوافز مقترحة لمشروعات المناطق المركزية للأعمال

200 إصابة.. انتشار "حمى الضنك" بين أهالى العليقات بقنا.. والصحة تعلق

رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل مفتي الجمهورية.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي .. محمد حماقي يثير الجدل بقميص فاخر.. شاهد

يتناوله مشاهير السوشيال ميديا.. مشروب جديد مضر بصحة الأطفال.. تفاصيل

شكلها متغير .. شاهد أصالة بإطلالة غريبة في حفلها بتركيا

ارتفاع بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر من الشمس.. حالة الطقس اليوم الأحد

فيديو

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

أفعال مخلة وطقوس شيطانية.. ترافيس سكوت يثير الجدل قبل حفل الأهرامات.. فيديوجراف

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ