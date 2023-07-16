تركيب وصلات مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

شاركت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، في تركيب 67 وصلة مياه شرب مجانية بقرية أبو عوض مركز سيدى سالم، وقريتي إسحاقة والشمارقة مركز كفر الشيخ، وقريتى غرب تيرة ومحطة 5 مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على الدور المجتمعي البارز لجمعية الاورمان، والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية.

وأشار إلى أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجاً.