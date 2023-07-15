ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. مراكز شباب كفر الشيخ تستقبل القوافل الطبية

استقبل مركز شباب الكوم الطويل بمركز بيلا القافلة الطبية وفق بروتوكول التعاون بين مديرية الشباب والرياضة والحملة الوطنية لدعم الرئيس بكفر الشيخ و "مؤسسة راعي مصر" الطبية، بإشراف مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرية في تخصصات "الرمد، الباطنة، الجلدية، العظام، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة- التحاليل"، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هناك 8 مراكز شباب هي المنوطة باستقبال القوافل الطبية لهذا البروتوكول وهي مراكز شباب "الطائفة، الكوم الطويل، ميت الديبة، منية المرشد، بلطيم، سنديون، أبو بدوي، الروس" مضيفا أن مراكز الشباب تستقبل أيضا الحملات الطبية لمبادرة «100 مليون صحة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين .

أكد وكيل الوزارة استعداد مراكز الشباب لاستقبال المواطنين والقوافل الطبية في إطار تفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية، لافتاً إلى أن مراكز شباب كفر الشيخ، استقبلت الأسبوع الماضي أيضاً القوافل الطبية البيطرية بالتعاون مع كلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ لتسهيل تقديم الخدمة البيطرية بالقرى التي لا يتوافر بها وحدات بيطرية.

جاء ذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، القافلة الطبية بمركز الكوم الطويل متابعة محمد السماحي مدير إدارة شباب بيلا.

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