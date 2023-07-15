رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد الأعمال الإنشائية للمدينة الطبية الجديدة .. صور

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، السبت، لأعمال إنشاء الموقع العام لمستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية والتعليم الطبى وأعمال التجهيزات فى مستشفى الأورام الجامعى للوقوف على آخر مستجدات الحالة الإنشائية ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع فى إطار المرحلة الثانية لإنشاء المدينة الطبية فى الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة.

وأضاف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن أعمال إنشاءات الموقع العام لمستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية والتعليم الطبى، وأعمال التجهيزات فى مستشفى الأورام الجامعى، تتم علي قدم وساق للانتهاء منها فى أقرب وقت، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى أولى منذ توليه المسؤولية القطاع الصحى أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم الملفات التى تخدم المواطن وتحققت فى هذا الملف العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع.

وقال إن الاعمال الجارية حالياً بالموقع العام للمدينة الطبية يشمل الأسوار والمداخل والبوابات والإنارة لربط مستشفى الطوارئ والعيادات الخارجية ومركز الأورام والخزان الرئيسي ببعضها البعض، ومن المقرر أن ينتهي العمل به بنهاية عام 2023م.

وأشار إلى أنه جارٍ العمل على توصيل خطوط الحريق الرئيسية لمستشفي الطوارئ والعيادات الخارجية ومستشفى الأورام وتجهيز أعمال الخزان الرئيسي للقطاع الطبي، وجارٍ أيضاً تنفيذ أعمال الحفر للأسوار بالإضافة إلى توصيل كابلات الكهرباء الرئيسية للمباني.

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