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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات بامتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

تابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023م، بأداء طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائى لامتحاني اللغة العربية، ودين ، وأداء طلاب الصف السادس الابتدائي، امتحان العلوم، وأداء طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي امتحان اللغة العربية وخط وحاسب آلي، وأداء طلاب الصف الأول والثانى الثانوى امتحان اللغة العربية.

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يأتي هذا في ظل توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، لم ترصد أي شكاوى أو مخالفات، موجهاً بتعقيم اللجان وتطهيرها، حرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي الصف السادس الابتدائي الصف الأول والثاني الثانوي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين امتحان اللغة العربية جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ طلاب الصف الأول والثاني الثانوي كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ مناقشه رسالة ماجستير

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