وكيل تعليم كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات بامتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

تابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023م، بأداء طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائى لامتحاني اللغة العربية، ودين ، وأداء طلاب الصف السادس الابتدائي، امتحان العلوم، وأداء طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي امتحان اللغة العربية وخط وحاسب آلي، وأداء طلاب الصف الأول والثانى الثانوى امتحان اللغة العربية.

يأتي هذا في ظل توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، لم ترصد أي شكاوى أو مخالفات، موجهاً بتعقيم اللجان وتطهيرها، حرصاً على صحة وسلامة الطلاب.