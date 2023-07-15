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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحضور رئيس جامعة دمياط السابق.. مناقشة رسالة ماجستير بـ كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور رمضان الطنطاوي رئيس جامعة دمياط السابق، بحضور الدكتور ياسر الجندي عميد كلية التربية، والدكتور محمود عبد العزيز، وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، وذلك قبل توجهه إلى كلية التربية لمناقشة رسالة ماجستير بالكلية.

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وخلال اللقاء، أعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن ترحيبه برئيس جامعة دمياط السابق في رحاب جامعة كفر الشيخ، موجهاً له الشكر لتشريفه الجامعة ومشاركته في مناقشة رسالة الماجستير التي تناقش طرق تدريس العلوم (الفيزياء) بكلية التربية، وقدم رئيس الجامعة شرحاً مبسطاً عن الجامعة وما شهدته من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية.

ومن جانبه أعرب الدكتور رمضان الطنطاوي، عن سعادته بهذا اللقاء، وأشاد بدور الجامعة البحثي والتعليمي وخدمة المجتمع، متمنياً للجامعة وقيادتها كل التوفيق فى تحقيق مراكز متقدمة على الصعيدين المحلى والعالمي.

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