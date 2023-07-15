كفر الشيخ.. تكثيف أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة في شوارع بيلا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، السبت، نشاطها اليومي في جميع القطاعات الخدمية خاصة قطاعات النظافة العامة وصيانة أعمدة الإنارة ومكافحة الحشرات الطائرة والبعوض بالشوارع والميادين.

وقام جهاز النظافة بالمدينة وكافة الوحدات القروية، برفع القمامة والمخلفات والتراكمات من المربعات وأماكن التكدسات السكنية والسوق العمومي بالمدينة وكنس الشوارع ورفع المقالب الرئيسية وتفريغ حاويات القمامة بشوارع المدينة والقري بجانب تسوية وتمهيد عدد من شوارع المدينة باستخدام الجليدر، ونقلها للمقالب الوسيطة تمهيداً لنقلها للمقلب العمومي بالمدينة.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة بيلا حملة إزالة لرفع الإشغالات لضبط الشارع وتنفيذها بكل حسم وقوة والقضاء على الفوضى والعشوائية والتزام الباعة الجائلين بالأماكن المحددة لهم فقط.

واستكمل قسم الملاريا بالإدارة الصحية ببيلا، أعمال مكافحة البعوض والحشرات الطائرة، باستخدام جهاز الرش الضبابي للمبيدات الآمنة والمصرح بها من وزارة الصحة، وذلك في نطاق مدينة بيلا.

وفي سياق آخر، وجه قسم الإنارة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بأعمال إصلاح وصيانة الأعمدة وكشافات الإنارة العامة بعدد من شوارع المدينة والطرق الرئيسية للمدينة والوحدات المحلية التابعة لمركز بيلا.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتكليفات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، باستمرار تكثيف حملات النظافة والتجميل والإنارة ومكافحة البعوض والحشرات الطائرة بمركز ومدينة بيلا.