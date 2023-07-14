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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة «100 يوم صحة» تقدم خدماتها بكنيسة مار مينا بكفر الشيخ.. صور

قوافل
قوافل

شهدت كنيسة مار مينا بكفر الشيخ، تقديم حملة 100 يوم صحة، خدماتها للمترددين على الكنيسة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

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جاء ذلك بحضور الدكتورة آمال حجاج، مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومنسق مبادرة "100 يوم صحة"، مؤكدة على تقديم  الأطقم الطبية الخدمة الصحية للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية من فحص لصحة المرأة، و الاعتلال الكلوي، والأمراض المزمنة، وحملة قلبك أمانة، وخلال الزيارة قاموا بشرح وافٍ للخدمات الصحية التي تكفلها الدولة للمواطنين من خلال مبادرة "100 يوم صحة".

‏جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان خصصت الخط الساخن 15335 للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة "100 يوم صحة" حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

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