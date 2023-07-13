مبادرة «بطاقتك حقوقك» تصل مركز شباب منشأة عباس بكفر الشيخ

استقبل مركز شباب منشأة عباس بإدارة شباب سيدى سالم بمحافطة كفر الشيخ، المواطنين من القرية والقرى المجاورة لاستخراج الرقم القومي ضمن مبادرة المواطنة المصرية "بطاقتك حقوقك" بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ وذلك فى إطار تحقيق رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيام مراكز الشباب بدورها كمراكز خدمة مجتمعية برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب على مستوى المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات التطوعية لخدمة الجمهور وفق بروتوكولات التعاون التى تتم مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار إلى استقبال مراكز الشباب للقوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والقوافل الطبية البيطرية بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ لأهالي قرية أبو عليوة الغربية بسيدى سالم بالإضافة إلى التعاون المثمر بين مؤسسة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ضمن مبادرة "بطاقتك حقوقك" وغيرها من الخدمات التى تقدم من خلال مراكز الشباب.



وتستقبل مراكز الشباب على مستوى المحافظة المواطنين لتقديم العديد من الخدمات المتنوعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات ومتابعة مديرى الإدارات الفرعية وفرق العمل بمراكز الشباب.