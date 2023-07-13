عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طبل ورقص وشماريخ.. فرحة هيستيرية لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ | شاهد

احتفالات في كفر الشيخ
احتفالات في كفر الشيخ

عبر طلاب الثانوية العامة في محافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، عن فرحتهم وسعادتهم الغامرة بانتهاء ماراثون الامتحانات بعد مجهود مضني طوال العام، وذلك عقب خروجهم من لجان الامتحانات.

وكيل صحة كفر الشيخ تعقد اجتماعاً مع إدارة تنظيم الأسرة.. صور

رمت نفسها من الطابق الثالث.. موظفة تنهي حياتها أثناء العمل بكفر الشيخ

ودخل الطلاب في وصلات رقص، تعبيراً عن فرحتهم الهيستيرية بانتهاء امتحانات الثانوية العامة، وسط أجواء من البهجة والسعادة، من خلال الطبول وإطلاق الشماريخ والألعاب النارية وترديد بعض الأغاني الشعبية.

وعقب انتهاء الاحتفالات العارمة لطلاب الثانوية العامة، اصطحب الأهالي أبناءهم الطلاب للعودة إلى منازلهم، وفضل بعض الطلاب الذهاب مباشرة من الامتحانات لقضاء الإجازة بمصيف بلطيم للاستمتاع بالطبيعة الخلابة به.

https://fb.watch/lLEKeiUR94/?mibextid=NnVzG8

IMG-20230713-WA0239
IMG-20230713-WA0239
IMG-20230713-WA0241
IMG-20230713-WA0241
الثانوية العامة ألعاب النارية الطبيعة الخلابة امتحانات الثانوية العامة انتهاء امتحانات الثانوية العامة انتهاء ماراثون صحة كفر الشيخ طلاب الثانوية العامة كفر الشيخ ماراثون الامتحانات محافظة كفر الشيخ مصيف بلطيم محافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

رسميا.. الفيفا يرفع الإيقاف عن ديانج ويمنحه فرصة المشاركة بمباراة الأهلي والزمالك

مروان عطية يودع والده إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في كفر الدوار.. صور

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة 2023

لاعب مفاجأة يقترب من تشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك

في غياب وسط الملعب بالكامل| ما تشكيل الأهلي أمام الزمالك بمباراة القمة؟

موضوعات متعلقة

وكيل صحة كفر الشيخ تعقد اجتماعاً مع إدارة تنظيم الأسرة.. صور

رمت نفسها من الطابق الثالث.. موظفة تنهي حياتها أثناء العمل بكفر الشيخ

المشدد 6 سنوات لمتهم بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بكفر الشيخ

اجتماع لمنسقي البرلمان والتعليم المدني لإطلاق خطة التثقيف السياسي بمراكز شباب كفرالشيخ

محافظ كفر الشيخ يطمئن على أطفال مستشفى سيدي سالم بعد نقلهم لـ«دسوق العام»

تحرير 212 محضراً متنوعاً لمخابز مخالفة في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: خطة لإعادة تشغيل مستشفى سيدي سالم المركزي بكامل طاقتها

مصرع 3 أشخاص غرقاً بمصيف مطوبس.. ومحافظ كفر الشيخ يحذر المواطنين

ترشيحاتنا

أقوى هبوط في سعر أسطورة موبايلات سامسونج S23 Ultra

قرارات مهمة لشغل وظائف قيادية في السياحة والآثار

وزير الطاقة القطري يتوقع تصدير 40% من حجم سوق الغاز العالمي بـ2029

السيسي: مصر ستبذل كل جهد لوقف نزيف الدم في السودان.. والأزمة خلفت العديد من الخسائر

يديعوت أحرونوت: صمت إسرائيل تجاه استفزازات حزب الله سينتهي قريبا

أول تعليق من رئيس الوزراء الإثيوبي بعد لقائه بـ السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الحروب العالمية.. بيع علبة شوكولاتة مغلقة منذ عام 1902

عشبة غير متوقعة تقوي الذاكرة وتحارب الالتهابات .. اكتشفها

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور صادمة جمعت نسرين طافش وزوجها

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

فيديو

كولر في ورطة.. الأهلى يتلقى صدمة قبل اللقاء والموعد الحقيقي لفتح المدرجات

مفاجأة في سعر الدولار.. والذهب يعود للصعود| ماذا يحدث؟

إمام عاشور.. شوبير يفجر مفاجأة وميدو يكشف التفاصيل| فيديوجراف

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ