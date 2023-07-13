طبل ورقص وشماريخ.. فرحة هيستيرية لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ | شاهد

عبر طلاب الثانوية العامة في محافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، عن فرحتهم وسعادتهم الغامرة بانتهاء ماراثون الامتحانات بعد مجهود مضني طوال العام، وذلك عقب خروجهم من لجان الامتحانات.

ودخل الطلاب في وصلات رقص، تعبيراً عن فرحتهم الهيستيرية بانتهاء امتحانات الثانوية العامة، وسط أجواء من البهجة والسعادة، من خلال الطبول وإطلاق الشماريخ والألعاب النارية وترديد بعض الأغاني الشعبية.

وعقب انتهاء الاحتفالات العارمة لطلاب الثانوية العامة، اصطحب الأهالي أبناءهم الطلاب للعودة إلى منازلهم، وفضل بعض الطلاب الذهاب مباشرة من الامتحانات لقضاء الإجازة بمصيف بلطيم للاستمتاع بالطبيعة الخلابة به.

https://fb.watch/lLEKeiUR94/?mibextid=NnVzG8

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