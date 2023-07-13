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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة كفر الشيخ تعقد اجتماعاً مع إدارة تنظيم الأسرة.. صور

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ

عقدت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ اجتماعاً، بحضور الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة آمال حجاج، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور محروس الخولي، مدير إدارة تنظيم الأسرة.

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‏واستعرض الاجتماع مستهدفات خطة تنمية الأسرة المصرية، ومناقشة ضرورة زيادة الحالات الجديدة، والوسائل طويلة المفعول، وحصر المردود من الندوات الإعلامية بالإدارات، وأهمية الحشد أثناء مبادرة "100 يوم صحة".

‏وفي ختام الاجتماع، كرمت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، فرق تنظيم الأسرة بكل من: إدارة بيلا الصحية، وإدارة دسوق الصحية، وإدارة سيدي سالم الصحية.


كما شمل التكريم - أيضاً - محمد نبيل البحيري، مسئول الإحصاء بإدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وذلك لما بذله من عطاء لإدارة تنظيم الأسرة.

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