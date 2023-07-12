رمت نفسها من الطابق الثالث.. موظفة تنهي حياتها أثناء العمل بكفر الشيخ

أنهت موظفة بالإدارة الصحية بكفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، حياتها، أثناء تواجدها في العمل، في ظروف غامضة.

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد وصول س.ع 46 سنة، موظفة بالإدارة الصحية بكفر الشيخ، تقيم بناحية المنطقة الصناعية، دائرة قسم ثان كفر الشيخ إلى المستشفى العام مصابة باشتباه نزيف بالمخ وكسور متعددة، إثر سقوطها من علو، وتوفيت أثناء علاجها متأثرة بإصابتها.

وتبين وفقاً للمعلومات الأولية، أنه أثناء تواجد الموظفة المتوفاة بعملها اليوم في الإدارة الصحية الكائنة بمنطقة الأوقاف دائرة قسم أول كفر الشيخ، قامت بإلقاء نفسها من الطابق الثالث علوي من العقار المكون من 5 طوابق، وذلك في ظروف غامضة.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي وبيان سبب الوفاة، أفاد أن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم لسنة 2710 لسنة 2023م، إداري قسم أول كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.