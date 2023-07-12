المشدد 6 سنوات لمتهم بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بكفر الشيخ

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، شخصاً بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، عما أسند إليه من اتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري.

وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، أحمد فتحي عبد العال، محمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد أبو طالب، أمين سر الجلسة.

كانت الجهات الأمنية بكفر الشيخ قد ضبطت المتهم ص.م.م، وبحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص، وأحيل إلى جهات التحقيق التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وجرى تجديد حبسه.

وأحيل المتهم من قبل جهات التحقيق إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية.