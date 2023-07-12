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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يطمئن على أطفال مستشفى سيدي سالم بعد نقلهم لـ«دسوق العام»

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مستشفى دسوق العام، واطمأن على الأطفال الذين تم نقلهم من حضانة سيدي سالم لحضانة مستشفى دسوق العام، أثناء الحريق بسبب ماس كهربائي، بغرفة مجاورة لموقع إقامة مرضى غرفة العناية المركزة بسيدي سالم.

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جاء بذلك بحضور الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور محمد أبو السعد، مدير مستشفى دسوق العام.

ووجه محافظ كفر الشيخ، مدير مستشفى دسوق العام، بتقديم كافة الرعاية الطبية للأطفال الـ 8 الذين تم نقلهم، وتقديم كافة الخدمات لجميع المرضى بكافة الأقسام، مقدماً الشكر لكافة الأطقم الطبية بالمستشفى، ومستشفيات كفر الشيخ العام، والعبور للتأمين الصحي.

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