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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 212 محضراً متنوعاً لمخابز مخالفة في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ حملات على المخابز، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن بالمحافظات، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتعاون رؤساء مدن ومراكز المحافظة، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ.

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من جانبه، يتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يومياً نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 212 محضراً متنوعاً لأصحاب المخابز بقرى ومدن المحافظة.

التنمية المحلية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنه وزير اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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