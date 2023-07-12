محافظ كفر الشيخ: خطة لإعادة تشغيل مستشفى سيدي سالم المركزي بكامل طاقتها

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مستشفى سيدي سالم المركزي، للاطلاع على غرفة العناية المركزة والحضان ، وأقسام المستشفى المتعددة.

ووجه محافظ كفرالشيخ، الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، بسرعة وضع خطة لإعادة تشغيل المستشفى بكامل طاقتها، إضافة إلى إصلاح أي تلفيات، نتجت عن الحريق بسبب ماس كهربائي بغرفة مجاورة لقاعة المرضى بغرفة العناية المركزة بمستشفى سيدي سالم المركزي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة، وأيمن خلف الله، مدير مركز ومدينة سيدي سالم، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، والأطقم الطبية بمستشفى سيدي سالم المركزي.



وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد اطمأن على مرضى مستشفى سيدي سالم، الذين تم نقلهم أمس لمستشفيات العبور للتأمين الصحي، ومستشفى كفر الشيخ العام، خلال جولة تفقدية له.

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