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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحملة مستمرة .. إزالة 27 حالة تعدٍ ضمن الموجة 21 بكفر الشيخ

حملة مكبرة لإزالة
حملة مكبرة لإزالة التعديات

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 10 حالات إزالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، بمركز بلطيم على مساحة 2405 متراً مربعاً بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، وجميع جهات الولاية.

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يأتي هذا  تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ  على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير  التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تم إزالته 27 حالة بمركزي الحامول وبلطيم، على مساحة 3 آلاف و480 متر، وقيراطين، و12 سهماً، مؤكداً أن الحملة مستمرة لـ 28 يوليو الجاري، لاسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعدي على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك  بحضور اللواء عمرو الفدوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، واللواء علاء سليم، مساعد فرقة شرطة الحامول، والعميد محمد أبو الخير، مفتش المباحث، والعميد أحمد ثروت، مأمور المركز، والرائد، محمد عماد، رئيس المباحث، ونائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات ونائب رئيس المدينة لشئون القري ومدير قسم الإزالات بالمركز ورؤساء القرى التي تمت بها الإزالة  ومسئول القسم الهندسي والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية ببلطيم.

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