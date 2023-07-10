كفر الشيخ.. تجميل شارع سعد زغلول تمهيداً لرصفه وتطهير لخطوط الصرف بدسوق

تشهد مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تطوير ورصف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق ، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية ، وتحقيق الأمن والسلامة المرورية.





وتابع اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رصف واستكمال أعمال تركيب البلدورات، وعمل الرصيف الموحد بالتزامن مع أعمال الرصف بشارع سعد زغلول.

كما تابع أعمال التطهير لخطوط الصرف الصحى، والمطابق بمنطقة حى عميرة الانتهاء من شارع جدة، ورفع مخلفات التطهير، ومازال العمل قائماً، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بدسوق برئاسة المهندس هانى البسيوني، مدير المنطقة، وفريق العمل المعاون بالصرف الصحى.