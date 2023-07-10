عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. تكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الإنارة في بيلا

حملات مكثفة للنظافة
حملات مكثفة للنظافة

قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم، الإثنين، إن حملات النظافة وإزالة القمامة ورفع الأتربة وتمهيد الشوارع والطرق غير المرصوفة بكافة قرى مركز بيلا، مستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع، بجانب بتكثيف الحملات بصفة يومية علي مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية بشوارع وأحياء المدينة، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة شقيقه في كفر الشيخ لمفتي الجمهورية.. صور

إزالة 17 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 بكفر الشيخ

وأكد رئيس المدينة، أن الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة بيلا، يعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات خاصة قطاع النظافة وذلك لإظهار الشكل الجمالي لجميع القرى والمدينة، إلى جانب متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بشوارع المدينة والقرى.

وتابع: «دفعنا بمعدات الحملات الميكانيكية من قلاب ولودر وجليدر وسيارات القمامة وبمشاركة عمال النظافة، بالإضافة إلي أعمال قص وتقليم الأشجار وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة، بمشاركة إدارة التنمية وقسم الإنارة العامة لإظهار مدينة بيلا بشكل جمالي والحفاظ على النظافة العامة وصحة وسلامة المواطنين».

وأشار رئيس مدينة بيلا، إلى أن الحملات المستمرة للنظافة شملت الوحدات المحلية بقرى مركز بيلا، واستهدفت رفع للقمامة بالشوارع والميادين وأماكن التجميع بالقرى وإزالة الأتربة حيث تم رفع كميات كبيرة من المخلفات والقمامة، فضلاً عن تسوية وتمهيد عدد من الشوارع غير المرصوفة، لافتا إلي أنه وجه رؤساء القري بمتابعة واستمرار أعمال النظافة بكافة القري، حرصاً على صحة وسلامه المواطنين.

ترأس الحملات أيمن غالي، نائب رئيس المدينة لشئون القري، وعلي أمين، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة، ورؤساء القرى ومسئولي النظافة والمخلفات كل في نطاق عمله.

ازالة القمامة الخدمات المقدمة للمواطنين الشوارع والميادين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المخلفات والقمامة النظافة العامة تكثيف حملات النظافة جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين حملات النظافة رئيس مركز ومدينة رئيس مدينة بيلا رفع كفاءة الإنارة سلامة المواطنين كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. بفضل سيراميكا كليوباترا .. الأهلى بطلا للدوري المصري للمرة الـ 43 فى تاريخه

سيناريو كهربا.. اتحاد الكرة يكشف عن حلول إيقاف فيفا قيد الزمالك

مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الاهلي بالدوري

لا تعايرني ولا أعايرك.. تعليق مثير من محامي كهربا على إيقاف القيد بالزمالك

تصرف مفاجئ من إمام عاشور قبل أعلان انتقاله للأهلي

أول تعليق من الزمالك على أنباء إيقاف القيد للنادي بسبب شيكابالا

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

موضوعات متعلقة

إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة شقيقه في كفر الشيخ لمفتي الجمهورية.. صور

إزالة 17 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 بكفر الشيخ

كفر الشيخ.. استخراج جثمان الغريق الثاني بمطوبس

محافظ كفر الشيخ يتابع البحث عن شاب غرق في مطوبس

حفاظاً على حياتهم.. محافظ كفر الشيخ يناشد المصطافين توخي الحذر لارتفاع الأمواج

«رجاء راغب» أميناً عاماً لحزب العدل في كفر الشيخ

استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بفرق "الشمندورة" من المواهب الغنائية والتمثيلية بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: توريد 261 ألفا و27 طن قمح إلى الشون والصوامع

ترشيحاتنا

ضربة روسية ساحقة.. تحذير أمريكي عاجل من انهيار وشيك لـ أوكرانيا

يحتفل أمام الزمالك| الأهلي يحسم الدوري قبل 5 جولات.. وهدية صلاح محسن لا ترد

المصارع أندر تيكر يوجه سمكة قرش لحماية زوجته منها | ما القصة؟

استعدوا.. طقس حار يضرب البلاد ومفاجأة في درجات الحرارة |تفاصيل

عايدة رياض تدخل بحالة بكاء على الهواء لهذا السبب.. تفاصيل

عاجل| الاتفاق تم.. تركيا توافق علي انضمام السويد للناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف

ماذا يفعل ورق الغار لصحتك؟

بعد اعتداء جارها عليها بالضلمة.. إيمان العاصي ترقص على اختياراتي مدمرة حياتي

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ