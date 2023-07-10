كفر الشيخ.. تكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الإنارة في بيلا

قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم، الإثنين، إن حملات النظافة وإزالة القمامة ورفع الأتربة وتمهيد الشوارع والطرق غير المرصوفة بكافة قرى مركز بيلا، مستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع، بجانب بتكثيف الحملات بصفة يومية علي مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية بشوارع وأحياء المدينة، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد رئيس المدينة، أن الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة بيلا، يعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات خاصة قطاع النظافة وذلك لإظهار الشكل الجمالي لجميع القرى والمدينة، إلى جانب متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بشوارع المدينة والقرى.

وتابع: «دفعنا بمعدات الحملات الميكانيكية من قلاب ولودر وجليدر وسيارات القمامة وبمشاركة عمال النظافة، بالإضافة إلي أعمال قص وتقليم الأشجار وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة، بمشاركة إدارة التنمية وقسم الإنارة العامة لإظهار مدينة بيلا بشكل جمالي والحفاظ على النظافة العامة وصحة وسلامة المواطنين».

وأشار رئيس مدينة بيلا، إلى أن الحملات المستمرة للنظافة شملت الوحدات المحلية بقرى مركز بيلا، واستهدفت رفع للقمامة بالشوارع والميادين وأماكن التجميع بالقرى وإزالة الأتربة حيث تم رفع كميات كبيرة من المخلفات والقمامة، فضلاً عن تسوية وتمهيد عدد من الشوارع غير المرصوفة، لافتا إلي أنه وجه رؤساء القري بمتابعة واستمرار أعمال النظافة بكافة القري، حرصاً على صحة وسلامه المواطنين.

ترأس الحملات أيمن غالي، نائب رئيس المدينة لشئون القري، وعلي أمين، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة، ورؤساء القرى ومسئولي النظافة والمخلفات كل في نطاق عمله.